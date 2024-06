Berlin (dpa/bb) – Eine 72-Jährige und ihr 77 Jahre alter Mann sind beim Überqueren einer Straße in Berlin-Marienfelde von einem Auto angefahren worden. Die Frau kam am Freitagvormittag mit einer Beinverletzung ins Krankenhaus, der Mann erlitt eine leichte Armverletzung, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Ersten Ermittlungen zufolge überquerte das Ehepaar die Hildburghauser Straße bei mutmaßlich grüner Ampel, wie es hieß. Der 46 Jahre alte Autofahrer bemerkte die beiden laut Polizei zu spät und konnte einen Zusammenstoß trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern.