Berlin (dpa) – Der ehemalige Trainer von Eisschnellläuferin Claudia Pechstein, Joachim Franke, ist tot. Das bestätige der Präsident der Deutsche Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG), Matthias Große, der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch unter Berufung auf Familienkreise. Franke starb demnach im Alter von 83 Jahren in einem Pflegeheim in Bernau bei Berlin. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung berichtet.

Franke startete seine Sportler-Laufbahn als Eishockeyspieler bei Dynamo Weißwasser. Mit der DDR-Auswahl gewann er 1966 EM-Bronze. 1973 begann der Sachse seine Karriere als Eisschnelllauftrainer und trainierte später unter anderem Pechstein.

Franke betreute die Berlinerin insgesamt 16 Jahre. Die heute 52-Jährige holte unter Franke fünf Olympiasiege und sechs Weltmeister-Titel.