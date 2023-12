Berlin (dpa/bb) – Ein 71-jähriger Mann ist nach dem gewaltsamen Tod seiner Ehefrau in Berlin-Hellersdorf festgenommen worden. Der Rentner habe sich am Sonntagvormittag über den Notruf bei der Polizei gemeldet, teilten die Beamten mit. Er habe angegeben, seine Ehefrau getötet zu haben. Polizisten seien sofort nach dem Anruf gegen 10.30 Uhr zur Wohnung des Paares in der Neue Grottkauer Straße geeilt. Dort fanden sie die Leiche der 59-Jährigen. Der Mann wurde festgenommen. Die 8. Mordkommission ermittele zu den Hintergründen der Tat, hieß es.