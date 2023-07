Gliwice/Berlin (dpa/bb) – Die 13 Jahre alte Josephina Neumann vom Tischtennis-Meister TTC Berlin Eastside hat ihre Bilanz bei der Jugend-EM mit Gold im U15-Doppel weiter verbessert. An der Seite von Koharu Itagaki (Bad Königshofen) gewann sie in Gliwice (Polen) am Sonntag das Endspiel gegen die Französinnen Leana Hochart/Ninas Guo Zheng 3:0. Im Vorjahr war das Duo Zweiter beim Jugend-Championat geworden. Neumanns Bilanz summiert sich damit auf zweimal Gold und Bronze. Im Einzel war Neumann im Viertelfinale nach 2:4-Niederlage gegen Hochart ausgeschieden.