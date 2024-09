Berlin (dpa) – Die Tischtennisspielerinnen vom TTC Berlin Eastside haben sich bei der Qualifikation zur Champions League eine gute Ausgangsposition erarbeitet. In den ersten beiden Spielen gewann die Mannschaft von Trainerin Irina Palina im Sportkomplex Paul-Heyse-Straße mit 3:1 gegen Uniao Sebastianese F.C. aus Portugal und mit 3:0 gegen den spanischen Vertreter Girbau-Vic TT.

In zwei Fünfergruppen qualifizieren sich die Teams auf den Plätzen eins und zwei für die Gruppenphase der Champions League. In den beiden abschließenden Qualifikationsspielen am Sonntag treffen die Berlinerinnen auf die Spanierinnen von UCAM Cartagena T.M. (15.00 Uhr) sowie auf TT Moravsky Krumlov aus Tschechien (20.00 Uhr), die beide ihr erstes Spiel jeweils gewannen.