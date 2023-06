Kolbermoor/Berlin (dpa/bb) – Die Tischtennis-Damen vom TTC Berlin Eastside haben im Halbfinal-Hinspiel um die deutsche Meisterschaft bei DJK Kolbermoor mit einem 5:5 -Auswärtsremis alle Chancen für die Rückpartie am Sonntag (13.00 Uhr) in Berlin gewahrt. Für die Berlinerinnen ist damit der erneute Einzug in die Titel-Endspiele (9./11. Juni) möglich. Eastside hat seit 2014 bis auf 2018 (Kolbermoor) alle acht Meisterschaften gewonnen.

Im Halbfinale gäbe es nur ein drittes Match am Montag in Berlin, wenn das Spiel am Sonntag mit dem identischen Resultat endet. Das Duell am Freitagabend verlief auf Augenhöhe und war ausgeglichen. Nach den beiden Doppeln stand es 1:1, nach der ersten Einzelrunde im oberen Paarkreuz 2:2 (Sieg für Xiaona Shan, Niederlage für Nina Mittelham). Im unteren Paarkreuz setzte sich dieses Szenario fort: Eastsides Ding Yaping gewann klar, Sabina Surjan verlor knapp, Zwischenstand 3:3.

In der zweiten Einzelrunde des oberen Paarkreuzes punkteten abermals beide Seiten – Shan nach 0:2-Rückstand mit 3:2 gegen Linda Bergström, Kristin Lang für Kolbermoor gegen Mittelham. In den beiden Schlusspartien verlor Ding Yaping überraschend 0:3 gegen Swetlana Ganina, aber Sabina Surjan rettete mit ihrem 3:2 gegen Solomija Bratejko den Gästen nach knapp vier Stunden das 5:5-Unentschieden.