Berlin (dpa/bb) – Ein Unbekannter hat am Bahnhof Berlin-Wedding einen E-Scooter eine Rolltreppe heruntergeworfen und einen Mann am Kopf verletzt. Der 25-Jährige trug eine Platzwunde davon, wie die Bundespolizei berichtete. Rettungskräfte versorgten ihn demnach zunächst vor Ort, dann kam er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und stellte den Roller als Beweismittel sicher. Sie sucht nun nach Zeugen für den Vorfall, der sich bereits am vergangenen Sonntag gegen 5.50 Uhr ereignete.