Berlin (dpa/bb) – Eine Frau auf einem E-Scooter ist in Berlin-Hellersdorf auf einem Fahrradweg von einem einparkenden Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Autofahrer soll am Montagabend in der Alten Hellersdorfer Straße in Höhe einer Ladenzeile rückwärts über den Radweg gefahren sein, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die 24 Jahre alte E-Scooter-Fahrerin wurde nach dem Zusammenstoß einige Meter durch die Luft geschleudert und kam auf dem Radweg zu liegen. Sie wurde mit Rumpfverletzungen in eine Klinik gebracht. Der 31 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt.