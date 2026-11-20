Berlin (dpa/bb) – Nach dem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn ist der Fahrer oder die Fahrerin eines E-Scooters am Morgen in Berlin gestorben. Der Unfall ereignete sich kurz nach 7.00 Uhr auf der Landsberger Allee im Osten der Stadt, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Mensch wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er eine Stunde später im Krankenhaus starb.

Die Polizei sperrte den Bereich rund um den Unfallort in Lichtenberg zwischen der Petersburger Straße und der Storkower Straße für die Ermittlungen ab. Der Autoverkehr und mehrere Straßenbahn-Linien wurden unterbrochen. Weitere Informationen zum Ablauf und zum Todesopfer gab es zunächst nicht.



