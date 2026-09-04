Berlin (dpa/bb) – Ein Fernsehteam und seine Interviewpartnerin sind bei einem Termin in Berlin-Friedrichshain mit einer Waffe bedroht worden. Das Team befragte am Mittwochmittag auf dem Boxhagener Platz eine Fachreferentin eines sozialen Verbandes, als ein junger Mann auf einem E-Scooter sich erkundigte, für welchen Sender die Aufnahmen seien, wie die Polizei mitteilte.

Im weiteren Verlauf zog der Mann eine Schusswaffe und richtete sie auf die Interviewpartnerin. Anschließend fuhr er mit dem E-Scooter davon. Der Vorfall wurde zum Teil gefilmt, die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter als einen ihr bekannten 19-jährigen Mann identifizieren. Der Grund für die Bedrohung sei zunächst noch unbekannt, so die Polizei.



