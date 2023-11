Berlin (dpa/bb) – Gegen einen 44-Jährigen, der einen Elektroroller von einer Brücke auf eine dreispurige Fahrbahn geworfen haben soll, beginnt am Montag (9.00 Uhr) der Prozess vor dem Berliner Landgericht. Die Anklage lautet auf versuchten heimtückischen Mord und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Der Mann soll im Juni dieses Jahres in Berlin-Lichtenberg einen knapp 30 Kilogramm schweren E-Roller von einer Brücke auf die Straße geworfen haben. Ein Autofahrer habe mit seinem Wagen eine Kollision nur durch starkes Abbremsen und Ausweichen verhindern können. Für den Prozess sind bislang vier Verhandlungstage vorgesehen.