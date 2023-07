Berlin (dpa/bb) – Ein E-Roller-Akku hat in Berlin-Friedrichshain einen Wohnungsbrand ausgelöst. Ein 40-Jähriger hatte am Mittwochabend das Feuer in seiner Wohnung in der Boxhagener Straße entdeckt, wie die Berliner Polizei am Donnerstag mitteilte. Feuerwehrkräfte waren vor Ort und löschten die Flammen. Der Bewohner kam mit leichten Brandverletzungen in ein Krankenhaus. Seine Wohnung ist nach dem Brand laut Polizei vorerst unbewohnbar.

Ersten Erkenntnissen zufolge fing der Akku eines E-Rollers beim unsachgemäßen Laden in der Wohnung Feuer. Ein Brandkommissariat des LKA ermittelt daher wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Einem Sprecher zufolge war der öffentliche Nahverkehr im Zuge der Löscharbeiten vorübergehend unterbrochen. Zunächst hatte die «B.Z.» über den Vorfall berichtet.