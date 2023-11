Berlin (dpa/bb) – Eine 53 Jahre alte E-Bike-Fahrerin ist in Berlin-Prenzlauer Berg mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Dabei wurde die Frau schwer am Kopf verletzt und erlitt ein Polytrauma, wie die Polizei Berlin am Samstag mitteilte. Die 53-Jährige wollte demnach am Freitagmorgen die Greifswalder Straße passieren und übersah dabei die herannahende Tram. Der Straßenbahnfahrer legte eine Vollbremsung ein, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern, hieß es.