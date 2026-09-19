Neuruppin (dpa/bb) – Zwei Menschen sind bei Neuruppin im Nordwesten Brandenburgs bei einem Verkehrsunfall in einem brennenden Fahrzeug ums Leben gekommen. Das Elektroauto sei am Freitagabend aus bisher unbekannter Ursache zwischen den Ortschaften Krangen und Zermützel gegen einen Baum geprallt und in Brand geraten, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Nord.

Das Fahrzeug sei in Flammen aufgegangen und der Baum habe nach ersten Erkenntnissen den Zugang zum Fahrzeug versperrt, sagte ein Sprecher der Polizei. Deshalb sei es schwierig gewesen, die Personen aus dem brennenden Auto zu holen. Sie konnten noch nicht identifiziert werden.



