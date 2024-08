Berlin/Potsdam (dpa/bb) – In Berlin und Brandenburg wird das Wetter heute wolkig bis heiter. Bei Höchstwerten zwischen milden 21 und 25 Grad bleibt es voraussichtlich meist trocken, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Außerdem sei mit schwachem bis mäßigem Wind aus Südwest bis Süd zu rechnen, hieß es. In der Nacht zum Freitag sinken die Temperaturen demnach auf 12 bis 15 Grad.

Am Freitag geht es mit größtenteils heiterem Wetter weiter. Nur im Norden Brandenburgs wird es laut DWD voraussichtlich zeitweise wolkig bis stark bewölkt. Bei Höchstwerten zwischen 27 und 30 Grad bleibt es trocken, wie es hieß. Während in der ersten Tageshälfte nur mit schwachem Wind aus Süd zu rechnen ist, sagt der DWD für die zweite Tageshälfte mäßigen sowie vorübergehend böig auffrischenden Südwestwind vorher. In der Nacht zum Samstag bleibt es den Angaben zufolge bei Tiefstwerten zwischen 15 und 18 Grad trocken.