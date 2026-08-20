Fürstenwalde (dpa) – Der Deutsche Wetterdienst bestätigt, dass es im brandenburgischen Fürstenwalde/Spree einen Tornado gegeben hat. «Bei dem Ereignis in Fürstenwalde handelt es sich unzweifelhaft um einen Tornado», teilte der DWD auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Das sei inzwischen anhand mehrerer Videos, die auf Social-Media-Kanälen verbreitet wurden, belegt worden.

Über die Stärke des Tornados, der gegen 17.15 Uhr tobte, lasse sich noch keine verlässliche Aussage treffen, da noch genauere Untersuchungen abgewartet werden müssten, hieß es. «Nach Sichtung erster Schadensbilder kann aber mindestens von der Intensität IF1 nach der Internationalen Fujita-Skala ausgegangen werden», das entspreche Windgeschwindigkeiten um 150 Kilometern pro Stunde. Die Fujita-Skala dient der Schadensklassifikation für starke Winde.





Baumstamm steckt in Küchendecke

Aus dem Lagezentrum der Polizei in Potsdam hieß es, es seien einige Schäden entstanden, etwa weil umgestürzte Bäume Autos getroffen hätten. Menschen seien nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt worden. Mehrere Bäume stürzten um, mindestens ein Dach wurde abdeckt. Auf einem Foto ist zu sehen, wie ein Baumstamm aus der Decke in der Küche eines Wohnhauses ragt.