Potsdam/Berlin (dpa/bb) – Bei Kontrollen der Hauptzollämter Berlin und Potsdam in einem Logistiklager sind 79 Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts eingeleitet worden. 60 Einsatzkräfte befragten 93 Personen unterschiedlicher Nationalitäten, unter anderem Ukrainer, Moldawier, Georgier und Belarussen, zu ihren Beschäftigungsverhältnissen, teilte das Hauptzollamt Potsdam mit.

Das Ergebnis sei selbst für die Einsatzkräfte alarmierend gewesen, hieß es. Auffällig sei insbesondere die Beschäftigung zahlreicher Personen im Rahmen von Entsendungen durch verschiedene Unternehmen mit Sitz in Polen. Gegen die beteiligten Arbeitgeber werde wegen des Verdachts des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt sowie der Einschleusung von Ausländern ermittelt.



