Berlin (dpa/bb) – In Südbrandenburg hat es am Donnerstag Dutzende Feuerwehreinsätze wegen des Sturms gegeben. Laut Feuerwehr wurden ab dem Nachmittag bis in die frühen Abendstunden rund 68 Einsätze registriert. In Berlin ist ein Mensch einem Sprecher zufolge durch einen umgestürzten Baum im Spandauer Ortsteil Hakenfelde verletzt worden. Genauere Angaben dazu gab es bislang nicht.

Auch im Norden und Westen Brandenburgs seien Rettungskräfte laut den zuständigen Feuerwehren etwa 60 Mal ausgerückt. In Kleinmachnow (Landkreis Potsdam-Mittelmark) kippte am Nachmittag Gemeindeangaben zufolge ein großer Weihnachtsbaum samt Lichterkette auf dem Rathausplatz um. Dabei sei er auf einem dort stehenden Kleintransporter gelandet. Verletzte habe es demnach nicht gegeben. Die Feuerwehr habe den Baum zügig abtransportiert. Zuvor hatte die «Märkische Allgemeine» berichtet.

In Berlin und im Oderland hingegen blieb es mit jeweils zehn registrierten Einsätzen der Feuerwehr bis zum Abend deutlich ruhiger.