Berlin (dpa/bb) – Die Polizei hat am Donnerstagmorgen zwei mutmaßliche Räuber in ihren Wohnungen in Berlin-Neukölln festgenommen. Die Einsatzkräfte untersuchten in der High-Deck-Siedlung an der Sonnenallee zwei Wohnungen des 24-Jährigen und des 26-Jährigen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Demnach wurden diverse Beweismittel beschlagnahmt, darunter auch eine Schusswaffe mit Munition und Mobiltelefone. Die Beschuldigten kamen in Gewahrsam und sollten am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Grund für die Durchsuchungen war den Angaben zufolge ein Raub am 8. August, bei dem drei Männer einen 26-Jährigen in seiner Wohnung in der Grenzallee geschlagen, getreten und unter Vorhalten einer Schusswaffe beraubt haben sollen. Die Täter sollen zwei Handys erbeutet haben und mit ihnen geflüchtet sein.

Wie die «B.Z.» unter Berufung auf Bild-Informationen berichtete, handelt es sich bei einem der Festgenommenen um das Mitglied eines kriminellen Clans. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nach Angaben einer Sprecherin wegen schweren Raubs. Es werde geprüft, ob ein möglicher Bezug zu organisierter Kriminalität besteht.