Potsdam (dpa/bb) – Die Durchschnittsrenten in Berlin und Brandenburg sind im vergangenen Jahr erneut gestiegen. Berliner Rentnerinnen und Rentner erhielten im Jahr 2022 monatlich durchschnittlich 1409 Euro – 38 Euro mehr als im Vorjahr, wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte. In Brandenburg erhöhte sich die Durchschnittsrente demnach von 1430 Euro auf 1481 Euro.

Rentnerinnen in Berlin erhielten jeden Monat im Schnitt 1414 Euro, Rentner 1402 Euro. In Brandenburg war die Differenz höher: Frauen erhielten 1508 Euro, Männer erhielten 1446 Euro.

In Berlin ging die Zahl der Rentenempfänger von knapp 829.000 auf 824.000 (-0,6 Prozent) zurück. Das Rentenvolumen stieg indes von über 13,6 auf mehr als 13,9 Milliarden Euro (+2,2 Prozent). In Brandenburg erhörte sich die Zahl der Empfänger von über 810.000 auf knapp 814.000 (+0,4 Prozent). Das Rentenvolumen stieg ebenfalls von rund 13,9 auf 14,5 Milliarden Euro (+4 Prozent).