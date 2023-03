Brandenburg (dpa/bb) – Dieser März ist wahrscheinlich der nasseste seit mehr als 20 Jahren in Brandenburg. In diesem Monat fielen bisher 63 Liter Regen pro Quadratmeter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in einer vorläufigen Bilanz mitteilte. Das ist fast doppelt soviel wie der Wert für den langjährigen März-Durchschnitt, der bei 36 Litern liegt. Mit den ergiebigen Regenfällen stehe der März 2023 bundesweit «im deutlichen Gegensatz zum März des Vorjahres, der als vierttrockenster und sonnigster seit Messbeginn im Klimaarchiv des nationalen Wetterdienstes ausgewiesen wird», teilte der DWD mit.

Ebenfalls unterdurchschnittlich war die Sonnenscheindauer in diesem März. Sie lag bei nur rund 95 Stunden in Brandenburg. Der Mittelwert der internationalen Referenzperiode 1961 bis 1990 liegt bei 120 Stunden. Die Temperaturen stiegen im Durchschnitt leicht auf 5,5 Grad Celsius an.