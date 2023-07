Berlin (dpa) – Gemeinsam mit anderen Frauen möchte die Menschenrechtsaktivistin Düzen Tekkal Vorbild für die nächste Generation sein. Das gelinge, «indem man sich traut, präsent zu sein, indem man sich traut, den Mund aufzumachen, auch wenn man dafür mit dem Rücken zur Wand steht», sagte Tekkal (44) am Donnerstag am Rande der Veranstaltung «Frauen 100» in Berlin. Hierzulande bekomme die Unterdrückung von Frauen im Iran oder in Afghanistan viel Beachtung. «Aber wir sind blind bei den eigenen Frauenrechtsverletzungen», sagte Tekkal. Dabei werde in Deutschland statistisch gesehen jeden dritten Tag eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet.

Um Frauenfeindlichkeit und Sexismus zu bekämpfen sei es wichtiger denn je, sagte die Autorin, Journalistin und Sozialunternehmerin Tekkal, sich solidarisch zu zeigen und Zusammenhalt von Frauen zu stärken.