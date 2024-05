Düsseldorf/Berlin (dpa) – Die Düsseldorfer EG hat Torwart Nikita Quapp von den Eisbären Berlin verpflichtet. Der 21-Jährige wechselt vom deutschen Eishockey-Meister zu den Rheinländern und hat dort einen Vertrag bis 2025 unterschrieben, wie die DEG am Samstag mitteilte. «Ich freue mich auf die spannende Aufgabe in Düsseldorf», sagte Quapp. «Die DEG ist ein traditionsreicher Eishockey-Standort in der DEL. Ich habe in Krefeld meine ersten DEL-Spiele bestritten und freue mich nun in diese Region zurückzukehren. Ich bin bereit für die neue Saison!»