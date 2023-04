Berlin (dpa) – Die Berlin Volleys treffen im Playoff-Halbfinale um die deutsche Volleyball-Meisterschaft auf die SWD powervolleys Düren. Die Rheinländer stehen erst jetzt als Gegner des Hauptstadtclubs fest, nachdem die Grizzlys Giesen als der andere noch mögliche Kontrahent am Samstagabend im entscheidenden dritten Viertelfinalspiel beim VfB Friedrichshafen mit einer 2:3-Niederlage ausgeschieden sind. Im zweiten Halbfinale stehen sich die SVG Lüneburg und Friedrichshafen gegenüber.

Gemäß dem Reglement der Volleyball-Bundesliga (VBL) haben die BR Volleys als Tabellenführer nach der Zwischenrunde den Vorteil, in den Playoffs immer auf das am schlechtesten platzierte Team zu treffen. Düren war Tabellenvierter, Giesen Sechster.

Das erste Halbfinalspiel der BR Volleys gegen Düren in der Playoff-Serie Best of five findet bereits am Mittwoch in Berlin statt. Beide Mannschaften trafen in dieser Saison schon fünf Mal aufeinander, immer gewannen die Berliner, so auch im Pokalfinale in Mannheim am 26. Februar mit 3:1.