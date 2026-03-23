Berlin (dpa/bb) – Die Bildungsverwaltung sieht keinen Grund für eine neue Diskussion über die Verbeamtung von Lehrkräften. Nach 18 Jahren Unterbrechung ist Berlin 2023 wieder dazu zurückgekehrt. Die bisherigen Erfahrungen seien positiv, sagte der Sprecher der Bildungsverwaltung, Martin Klesmann.

Bei der Bildungsministerkonferenz am Dienstag in Berlin soll nach einem entsprechenden Vorstoß aus Sachsen über das Thema gesprochen werden. Zuvor hatte der «Tagesspiegel» darüber berichtet.





Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) hatte die Lehrerverbeamtung bereits im Januar als «aus der Zeit gefallen» kritisiert. Er sieht insbesondere die Kosten für die Länderhaushalte durch die Lehrerpensionen als gravierendes Problem.

Verbeamtung gilt als Argument für die Arbeit als Lehrer

Über die Frage, ob Lehrkräfte Beamte sein müssen, wird regelmäßig gestritten. Eine gemeinsame Position der zuständigen Landesminister für eine Abschaffung hält der Bildungsexperte der SPD-Fraktion, Marcel Hopp, aber für unrealistisch: «Das kann ich mir einfach nicht vorstellen», sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Es sei eine Abwägungsfrage: Lehrkräfte würden weiterhin gesucht, betonte Hopp. Und die Verbeamtung gilt als ein Argument, sich für die Arbeit in der Schule zu entscheiden. Beim Treffen der Bildungsminister steht die Diskussion darüber ohnehin nicht an zentraler Stelle: «Das Thema wird unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ behandelt», so der Sprecher der Bildungsverwaltung.