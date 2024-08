Rathenow (dpa/bb) – Die Polizei hat in Rathenow und Premnitz (Landkreis Havelland) mehrere Objekte wegen möglichen Drogenhandels durchsucht. Die Ermittlungen richteten sich gegen mehrere Tatverdächtige, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Potsdam. Zwei Menschen seien bei den Durchsuchungen am Mittwoch festgenommen worden. Die Ermittlungen richteten sich aber gegen mehrere Tatverdächtige, so der Sprecher.

Die Verdächtigen sollen mit Kokain und Amphetaminen in «nicht geringer Menge» gedealt haben, erklärte der Sprecher. Zudem wird ihnen das Führen von Schuss- und anderer genehmigungspflichtiger Waffen vorgeworfen. Ein weiterer Vorwurf ist laut Sprecher der Staatsanwaltschaft der illegale Handel mit Cannabis. Weitere Informationen etwa zur Zahl der Verdächtigen, deren Identität und den Funden bei den Durchsuchungen, wurden zunächst nicht gemacht.