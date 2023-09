Neuruppin (dpa/bb) – Wegen Mordes an einem Drogenhändler hat das Landgericht Neuruppin einen 24-Jährigen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Dies berichtete eine Gerichtssprecherin am Mittwoch. Zwei zur Tatzeit 19-jährige Mittäter erhielten wegen versuchten Raubes Jugendstrafen von 1 Jahr und 9 Monaten mit Bewährung beziehungsweise 2 Jahren und 9 Monaten. Die Urteile waren bereits am Dienstag ergangen. Zuerst hatte der RBB berichtet.

Nach Angaben des Landgerichts hatten die drei jungen Männer im November 2022 ein so genanntes Kokstaxi von Berlin nach Oranienburg bestellt. Dann hätten die drei jedoch den Preis von 300 Euro nicht zahlen wollen. Daraufhin sei es mit dem Kurierfahrer zu einem Wortgefecht und schließlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Dabei habe der 24-Jährige ein Messer gezogen und mindestens einmal mit Wucht in die Brust des Kontrahenten gestochen. Dann flüchteten die drei jungen Männer vom Tatort ohne das Kokain. Der Kurierfahrer sei wenig später an der schweren Verletzung gestorben.