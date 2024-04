Potsdam/Berlin (dpa) – Bei dem Stoff, der in mehreren Supermärkten in Berlin und Brandenburg gefunden wurde, handelt es sich um Kokain. Ein entsprechender Test sei von den Beamten durchgeführt worden, erklärte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstagnachmittag. Am Morgen hatten Mitarbeiter in den Supermärkten die Polizei alarmiert, nachdem sie verdächtige Pakete in Bananenkisten entdeckt hatten. Die Pakete lagen unter den Früchten. Insgesamt waren nach Angaben der Polizei vier Supermärkte in Brandenburg und sieben in Berlin betroffen. Das Kokain wurde beschlagnahmt. Um welche Menge es sich handelte, ließen die Beamten zunächst offen.