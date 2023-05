Berlin (dpa/bb) – Ein 33-jähriger Mann ist aufgrund einer nicht geringen Menge an Kokain in Berlin-Reinickendorf festgenommen worden. Der Mann war mit seinem Roller in der Namslaustraße unterwegs und wurde aufgrund eines abgelaufenen Kennzeichens von der Polizei angehalten und kontrolliert, wie ein Sprecher am Mittwochmorgen mitteilte. Demnach fanden die Beamten in dem Roller eine nicht unerhebliche Menge Kokain.

Der 33-Jährige versuchte zunächst zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch nach wenigen Meter von den Polizisten überwältigt und festgenommen werden. Wie viel genau der Mann dabei hatte war laut Polizei am Mittwochmorgen noch unklar.