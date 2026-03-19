Berlin (dpa/bb) – Mit einer Razzia ist die Berliner Polizei in Neukölln gegen den Drogenhandel vorgegangen. Insgesamt 65 Polizisten durchsuchten rund um die Sonnenallee sechs Wohnungen und Geschäfte. Verdächtig sind vier Beschuldigte wegen des Verdachts des bandenmäßigen Handels mit Rauschgift. Die Polizei beschlagnahmte kleinere Mengen Cannabis sowie Datenträger und Bargeld. Nach einem Bericht der «B.Z.» waren auch der Zoll mit Spürhunden und die Gewerbeaufsicht beteiligt.