Berlin (dpa/bb) – Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) schickt aus Berlin Hilfsgüter in Richtung Libanon. Am Berliner Flughafen wurden dazu laut DRK fast 30 Tonnen Hilfsgüter verladen, darunter Zelte, Decken und Küchensets. Sie werden nun mit dem Lastwagen nach Maastricht gebracht. Von dort geht es über die EU-Luftbrücke nach Beirut. «Zahlreiche Menschen müssen derzeit in ständiger Angst um das eigene Leben sowie das Leben von Freunden und Familie unter freiem Himmel schlafen, während Kampfjets über ihnen fliegen», sagt DRK-Generalsekretär Christian Reuter. Für das DRK ist es in der aktuellen Krisensituation der erste Transport dieser Art. Im Libanon sind durch die jüngste Eskalation des Konflikts zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah offiziellen Angaben zufolge mehr als eine Million Menschen vertrieben worden.