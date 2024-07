Berlin (dpa/bb) – Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bittet die Menschen in Berlin vor dem Urlaubsantritt um Blutspenden. Mit einer Blutspende könne man dazu beitragen, dass die Patientenversorgung mit Blutpräparaten auch in der Sommer- und Ferienzeit stets gewährleistet werden kann, wie das DRK mitteilte. Über die gesamte Sommerzeit könne man täglich an verschiedenen Orten in Berlin spenden.

Rund ein Fünftel aller Präparate werden in der Behandlung von Tumor-Patientinnen und -patienten benötigt, wie es hieß. Doch auch während großer Operationen, bei medizinischen Notfällen oder bei chronischen Erkrankungen wird das Spenderblut dringend gebraucht.

Wer darf spenden?

Blut spenden können alle gesunde Menschen ab 18 Jahren. In einer Voruntersuchung prüft ein Arzt oder eine Ärztin die Eignung zur Blutspende. Männer dürfen innerhalb eines Jahres bis zu sechsmal spenden, Frauen bis zu viermal innerhalb von 12 Monaten, so das DRK. Zwischen zwei Spenden müssen demnach mindestens acht Wochen liegen. Solange die Spenderinnen und Spender genug trinken, längere Aufenthalte und körperliche Anstrengung in direkter Sonne vermeiden und die Ruhephase von mindestens 10 bis 15 Minuten nach der Blutspende einhalten, dann stehe einer Blutspende auch bei Hitze nichts im Weg, so das DRK.