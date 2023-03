Berlin (dpa/bb) – Alba Berlin bekommt am Freitag zum dritten Mal innerhalb eines Monats die Möglichkeit, den Dauerrivalen FC Bayern München zu schlagen. Dann treten die Berliner im Duell der beiden Basketball-Bundesligisten in der Euroleague in München an (20.30 Uhr/MagentaSport). «Die Motivation ist schon sehr hoch. Wir wissen, auf welchem Level wir spielen können und müssen versuchen, das abzurufen. Dann können wir auf jeden Fall auch die Bayern auswärts schlagen», sagte Guard Jonas Mattisseck.

Die letzten beiden Partien in Pokal und Bundesliga gingen allerdings knapp verloren. «Das ist aber auch normal, gegen die Bayern mal zu verlieren. Und am Ende waren es nur kleine Details. Aber wir brauchen wieder ein wenig mehr Energie. Wenn wir sie schlagen wollen, müssen wir uns steigern», sagte Trainer Israel Gonzalez. Vor allem in der Defensive muss Alba «eine Schippe drauflegen», wie Mattisseck findet.

Tabellarisch hat die Partie für die Hauptstädter aber keine große Bedeutung mehr. Alba ist Letzter und hat keine reelle Chance mehr auf die Playoffs. Aber «wir wollen zeigen, dass wir heiß sind, in der Euroleague noch Spiele zu gewinnen», kündigte Mattisseck an und ergänzte: «Es geht eher darum, konstant gegen sie gute Leistungen zu zeigen. Zu schauen, was funktioniert gegen sie und was nicht.» Vor allem physisch muss Alba zulegen. Denn «das ist was, was sie über Jahre auszeichnet», sagte der 23-Jährige.

Euroleague-Partien zwischen beiden Kontrahenten sind nicht mit Duellen auf nationaler Ebene vergleichbar. Denn dort gibt es keine Quote für deutsche Spieler. «Und normalerweise haben die Bayern darin einen Vorteil», meinte Gonzalez. Das bestätigt auch die Statistik. Denn in bisher sechs Euroleague-Duellen gingen immer die Bayern als Sieger vom Platz.