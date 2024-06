Berlin (dpa) – Im dritten Finalspiel um die deutsche Basketball-Meisterschaft hat Außenseiter Alba Berlin an diesem Mittwoch erstmals Heimrecht. Die Berliner empfangen Bayern München um 20.30 Uhr (Dyn) in der Uber Arena. Nach dem überraschenden Alba-Sieg in München am Montag steht es in der Serie zwischen den beiden nationalen Topteams 1:1. Die Mannschaft, die zuerst drei Siege geholt hat, ist deutscher Meister.

Die Berliner haben weiter mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Trotz zahlreicher Ausfälle gelang Alba im zweiten Spiel jedoch ein verdienter Sieg. Spiel vier der Serie findet am Freitag erneut in Berlin statt. Ein mögliches fünftes Duell würde dann am Sonntag wieder in München ausgetragen werden.