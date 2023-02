Frankfurt/Main (dpa) – Die Herren des Berliner HC möchten beim Final Four in Frankfurt am Main erstmals seit 1975 wieder Deutscher Hallenhockey-Meister werden. «Wir haben eine Dynamik entwickelt, mit der wir einiges erreichen können», sagte Kapitän Paul Dösch vor dem Halbfinale an diesem Samstag (18.45 Uhr) gegen den Club an der Alster. Der Nationalspieler steht mit seinem BHC bereits das dritte Mal in Serie unter den Top Vier, jedoch wurden zuletzt beide Endspiele verloren. «Die Niederlagen sind kein Thema mehr, wir haben uns verjüngt und sind jetzt eine andere Truppe, die frischer und agiler geworden ist», ergänzt der Verteidiger.

Der BHC hat die 1. Bundesliga Ost als ungeschlagener Spitzenreiter beendet und das Viertelfinale zuhause mit 7:6 gegen den TSV Mannheim Hockey gewonnen. Das erste Halbfinale (16.30 Uhr) bestreiten der Harvestehuder THC und Titelverteidiger Mannheimer HC. Das Endspiel findet am Sonntag (14.45 Uhr) statt.