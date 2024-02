Angermünde (dpa/bb) – Die Hubschrauber der DRF Luftrettung sind im vergangenen Jahr in Brandenburg zu insgesamt 2461 Einsätzen ausgerückt – 361 weniger als im Vorjahr. Dabei kamen die Einsatzkräfte der Stationen in Angermünde (Uckermark) 1385 Mal und in Bad Saarow (Oder-Spree) 1076 Mal Menschen zu Hilfe, wie die DRF Luftrettung am Mittwoch mitteilte. Im Jahr 2022 waren die Hubschrauber noch 2822 Mal im Einsatz gewesen.

In ganz Deutschland flogen die Hubschrauber und Flugzeuge der Organisation 2023 demnach zu 36.413 Einsätzen, 2022 waren es knapp 39.000 gewesen. Am häufigsten wurden die Einsatzkräfte laut DRF wegen Schlaganfällen, Herzinfarkten oder Unfällen im Straßenverkehr, bei der Arbeit oder Freizeitaktivitäten alarmiert. Unter den Einsätzen waren demnach 28 191 Notfalleinsätze und 7857 Intensivtransporte. Flugzeuge der DRF holten darüber hinaus 365 Mal Menschen aus dem Ausland zurück nach Deutschland, hieß es.

Die Organisation sieht nach eigenen Angaben einen Reformbedarf angesichts von Schließungen von Fachabteilungen und Krankenhäusern, fehlendem medizinischen Fachpersonal und weniger Ärzten und Ärztinnen im ländlichen Raum. Die DRF schlägt mehrere Reform-Maßnahmen vor – etwa eine bessere Koordinierung, damit die passenden Einsatzkräfte gerufen werden, oder eine Ausweitung des 24-Stunden- und Randzeiten-Betriebs der Luftrettung.

Die DRF Luftrettung ist eine gemeinnützige Luftrettungsorganisation mit Sitz im baden-württembergischen Filderstadt. Sie gehört zur DRF-Gruppe – nach eigenen Angaben eine der größten Luftrettungsorganisationen Europas – und betreibt bundesweit 32 Stationen.