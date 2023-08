Berlin (dpa/bb) – Zwei Autofahrer und eine Beifahrerin sind nach dem Zusammenstoß ihrer Fahrzeuge in Berlin-Kreuzberg verletzt worden. Eine 50-Jährige befuhr mit ihrem Wagen am Samstagmorgen die Großbeerenbrücke in Richtung Obentrautstraße, als ihr Pkw aus zunächst ungeklärter Ursache auf Höhe des Tempelhofer Ufers mit einem Auto zusammenstieß, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Wagen der 50-Jährigen krachte in das Fahrzeug eines 57 Jahre alten Fahrers, der zusammen mit seiner 55 Jahre alten Beifahrerin auf dem Tempelhofer Ufer in Richtung Mehringdamm unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß wurde das Auto der 50-Jährigen auf den Gehweg geschleudert und kam erst durch einen Poller zum Stehen. Das Fahrzeug des 57-Jährigen schleuderte gegen eine Ampelanlage. Die beiden verletzten Fahrer wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die 55 Jahre alte Beifahrerin wurde ambulant an der Unfallstelle versorgt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauerten an.