Mittenwalde (dpa/bb) – Bei einem Arbeitsunfall in einem Paketzentrum in Mittenwalde nahe König-Wusterhausen sind drei Mitarbeiter verletzt worden. Beim Verladen von Paketen sei eine geringe Menge eines Gefahrstoffs ausgetreten, berichteten Sprecher von Polizei und Feuerwehr. Die Betroffenen kamen zur Abklärung in eine Klinik. Der Stoff sei neutralisiert worden. Es habe keine Gefahr für die Bevölkerung bestanden. Laut «Lausitzer Rundschau» waren etwa 60 Einsatzkräfte vor Ort.