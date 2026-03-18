Berlin (dpa/bb) – Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Neukölln sind drei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr war der Brand am Dienstagabend im vierten Obergeschoss eines vierstöckigen Wohnhauses in der Böhmischen Straße ausgebrochen. Rauchmelder schlugen Alarm, woraufhin 60 Feuerwehrkräfte ausrückten.

Eine Person konnte sich mit leichten Verletzungen aus der Wohnung retten, zwei weitere wurden von der Feuerwehr ins Freie gebracht – im einen Fall mit schweren, im anderen mit leichten Verletzungen.





Die Feuerwehr konnte bei ihrem einstündigen Einsatz verhindern, dass sich die Flammen weiter ausbreiteten. Nähere Angaben zur Brandursache und den Verletzten lagen zunächst nicht vor.