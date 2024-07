Berlin (dpa/bb) – Drei Menschen sind bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Wedding verletzt worden. Am Montagabend machten laut Feuerwehr viele Anrufende diese auf einen Brand in der Sprengelstraße aufmerksam. Die betroffene Wohnung im zweiten Obergeschoss eines sechsgeschossigen Wohngebäudes stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte vollständig in Flammen.

Insgesamt sind sieben Personen von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht worden, teilte diese weiter mit. Zwei Menschen seien schwer und eine Person leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Die Flammen wurden gelöscht.

Über 100 Einsatzkräfte und etwa 11 Fahrzeuge waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. Ermittlungen zur Brandursache wurden eingeleitet.