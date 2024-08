Gröden (dpa/bb) – Bei einem Brand von zwei Baucontainern in Gröden im Landkreis Elbe-Elster sind drei Menschen verletzt worden. Einer wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Leipzig geflogen, wie eine Sprecherin der Regionalleitstelle sagte. Eine zweite Person kam demnach ebenfalls in ein Krankenhaus, eine dritte wurde vor Ort untersucht.

Zeugen hätten am Nachmittag den Notruf gewählt, weil sie Feuer und Rauch an den Containern gesehen hatten. Die Feuerwehr habe den Brand schnell löschen können. Details zur Ursache des Feuers und zu den Verletzten waren zunächst unklar. Zuvor hatte die «Lausitzer Rundschau» berichtet.