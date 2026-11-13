Berlin (dpa/bb) – Ermittler aus Berlin und Brandenburg haben in der Bundeshauptstadt drei mutmaßliche Einbrecher festgenommen und diverses Diebesgut sichergestellt. Die drei Verdächtigen im Alter von 34 bis 43 Jahren hatten kurz zuvor zwei Einbrüche in Brandenburg an der Havel begangen, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) und die Berliner Polizei mitteilten.

Nach der Festnahme wurden die Aufenthaltsanschriften der Verdächtigen durchsucht. Dabei wurde unter anderem Bargeld, Schmuck und Markenkleidung aufgefunden und sichergestellt.





Ermittler prüfen weitere Taten

Gegen die Gruppe wird den Angaben zufolge wegen schweren Bandendiebstahls in Einfamilienhäuser ermittelt. Ihnen werden bislang vier Taten in Berlin und Brandenburg aus diesem Jahr zugerechnet. Es werde geprüft, ob die Gruppe weitere Taten begangen hat.

Festgenommen wurden die Verdächtigen von Ermittlern der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe (GEG). Sie bekämpft den Angaben zufolge insbesondere länderübergreifende und bandenmäßige Einbruchsdiebstähle in Wohn- und Geschäftsräumen.