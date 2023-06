Berlin (dpa/bb) – Drei Männer sind bei einem Streit in Berlin-Neukölln durch einen spitzen Gegenstand schwer verletzt worden. Am Montagabend sei es aus unbekannter Ursache zwischen mehreren Personen zu einer Auseinandersetzung gekommen, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Schwerverletzten kamen daraufhin in ein Krankenhaus. Ob es sich bei dem spitzen Gegenstand um ein Messer handelte, konnte der Sprecher nicht sagen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.