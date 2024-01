Sallgast (dpa/bb)- Beim Brand eines Wohnhauses in Sallgast (Landkreis Elbe-Elster) sind drei Bewohner leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben brach das Feuer am Dienstag im Dachstuhl des Einfamilienhauses im Ortsteil Henriette aus und griff anschließend auf das Erdgeschoss über. Die drei Bewohner im Alter zwischen 43 und 68 Jahren erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und wurden von Rettungskräften vor Ort versorgt, wie die Polizei am Mittwoch weiter mitteilte. Das Gebäude sei einsturzgefährdet. Die Bewohner kamen vorläufig bei Bekannten unter. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich.

Wegen des Löscheinsatzes wurde in der Bergmannstraße zeitweise die Stromversorgung unterbrochen. Brandermittler und Kriminaltechniker waren vor Ort, auch ein Gutachter wurde hinzugezogen.