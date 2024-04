Steinhöfel (dpa/bb) – Beim Zusammenstoß eines Busses mit einem Auto im Landkreis Oder-Spree sind drei Kinder und zwei Erwachsene verletzt worden. Ein Kind wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Der Autofahrer und der Busfahrer sowie die anderen beiden Kinder erlitten leichte Verletzungen. Die Ursache für den Unfall am Dienstagnachmittag in Steinhöfel sei bisher noch ungeklärt, so der Sprecher. In dem Bus saßen fünf Kinder. Das Alter der Verletzten war zunächst nicht bekannt.