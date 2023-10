Mescherin (dpa/bb) – Bei einem Verkehrsunfall auf der B113 bei Mescherin in der Uckermark sind am Mittwoch fünf Menschen verletzt worden, vier davon schwer. Die Bundesstraße wurde für mehrere Stunden gesperrt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Ein 49-jähriger Autofahrer war bei einem Überholmanöver gegen zwei andere Wagen gestoßen. Alle drei Autos kamen daraufhin von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich ein Wagen und der Fahrer wurde herausgeschleudert. Er und seine Beifahrerin sowie zwei weitere Insassen eines anderen Autos wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der 49-Jährige wurde nach Angaben eines Polizeisprechers leicht verletzt.