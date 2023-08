Berlin (dpa) – Zu seinem 35-jährigen Bestehen hat sich das BKA-Theater in Berlin-Kreuzberg eine queere Musikrevue namens «Drag. Glam. Berlin» geschenkt. Uraufführung war am Mittwochabend. Dragqueen Jade Pearl Baker, die 2017 bei «The Voice of Germany» Aufsehen erregte, trägt fulminant diesen Abend mit 16 Berlin-Songs. Man habe keine weitere Show machen wollen, die die Hauptstadt nur historisch besingt, sondern man wolle mit dem bunten Liederabend Berlin-Gefühle transportieren, die auch heute noch erlebbar seien, sagt der für Buch und Regie verantwortliche Autor Johannes Kram.

«Drag. Glam. Berlin» enthält Songs von Interpreten wie Hildegard Knef, Christiane Rösinger, Heidi Brühl, Peter Fox, Leonard Cohen und auch «Marias Lied (Du bist schön auch wenn du weinst)» aus dem Musical «Linie 1». Der Evergreen «Ich hab noch einen Koffer in Berlin» wird zum Techno-Hit «I left one little suitcase in Berlin».

Autor Kram schrieb zusammen mit dem Komponisten Florian Ludewig («Operette für zwei schwule Tenöre») auch ein paar neue Songs. Einer davon heißt «Let’s celebrate the Queens» und setzt Berliner Dragqueens ein musikalisches Denkmal, ein anderer besingt das Treiben in einem Darkroom («Im Keller von Toms Bar»).

Aufführungen gibt es bis 2. September.