Berlin (dpa) – Heidi Klum zeigt sich immer noch oft sehr freizügig – und das findet die Berliner Drag-Queen Bambi Mercury gut. «Eine Frau wie Heidi Klum hat jedes Recht, sich so zu präsentieren. Das Recht, sich zu präsentieren, sich sexy und schön zu fühlen, hört ja nicht ab 40 plus auf», sagte Mercury dem Nachrichtenportal «Watson» am Mittwoch.

Klum, international bekanntes Model und Showmasterin von Germany’s Next Topmodel, ist am 1. Juni 50 Jahre alt geworden. Gemeinsam mit ihrer 19-jährigen Tochter Leni Klum war sie zuletzt in Unterwäsche auf Plakatwänden zu sehen.