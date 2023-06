Cottbus (dpa) – Maximilian Dörnbach aus dem Track Team Brandenburg hat am Donnerstag bei den deutschen Meisterschaften im Bahnradsport in Cottbus erfolgreich seinen Titel im 1000-Meter-Zeitfahren verteidigt. Der Cottbuser siegte in 1:02,144 Minuten vor Willy Weinrich (TSV Breitenworbis/1:02,517) und Marc Jurcyzk (Turbine Erfurt/1:02,889). Im Teamsprint der Frauen siegte das Track Team Brandenburg um die vielfachen Weltmeisterinnen Pauline Grabosch, Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich und verteidigte ebenfalls wie erwartet den Titel.

In der Mannschaftsverfolgung der Frauen war ein Mixed-Team um Mannschafts-Olympiasiegerin Franziska Brauße aus Eningen am schnellsten. Bei den Männern setzte das rad-net Oßwald-Team um Einzel-Meister Nicolas Heinrich (Zwickau) seine Siegesserie fort. Die Teamwettbewerbe waren wie zuletzt dünn besetzt.