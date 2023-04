Berlin (dpa) – Nach den schlechten Hinspiel-Erfahrungen hat Union Berlins Verteidiger Danilho Doekhi vor dem VfL Bochum als nächstem Gegner gewarnt «Bochum wird alles dafür geben, um in der Liga zu bleiben. Es wird ein schwieriges Spiel, in das wir aber selbstbewusst gehen», sagte der Niederländer bei einer Medienrunde am Donnerstag. Das Hinspiel in Bochum hatten die Eisernen mit 1:2 verloren. Am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) kommt es in der Fußball-Bundesliga zum erneuten Aufeinandertreffen mit dem Revieclub.

Den Bochumer Trainer Thomas Letsch kennt der Niederländer persönlich. Doekhi und Letsch arbeiteten zwischen 2020 und 2022 bei Vitesse Arnheim zusammen. 2021/22 schafften es beide bis ins Achtelfinale der Conference League gegen den AS Rom (0:1/1:1).

Im Sommer 2022 wechselte Doekhi nach Berlin. Mit den Eisernen kam er in der Europa League bis ins Achtelfinale gegen Royale Union Saint-Gilloise (3:3/0:3). In der Bundesliga gehören Doekhi und Co. aktuell zu den Anwärtern auf die Teilnahme an der Champions League. «Natürlich ist die Champions League der größte Wettbewerb. Aber alle drei Wettbewerbe sind schön», sagte Doekhi zu den Europacup-Ambitionen des derzeitigen Tabellendritten.

29 Pflichtspiele hat der Innenverteidiger bisher für Union bestritten. Seine Zweikampf- und Kopfballstärke, die ihm auch zu fünf Treffern verhalfen, machen ihn auch für andere Clubs interessant. So soll beispielsweise Inter Mailand ein Auge auf ihn geworfen haben. Sein voller Fokus liegt aber auf Union. «Wir spielen eine erstaunliche Saison», meinte Doekhi. «Wir wollen versuchen, in den letzten sieben Spielen alles zu geben und dann schauen, was herauskommt», betonte der 24-Jährige.